PSDB e MDB de SP devem apoiar Tarcísio e tendem a Bolsonaro na eleição nacional

Coluna do Estadão

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deve se encontrar nesta terça-feira (4) com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), para selar o apoio dos dois a Tarcísio de Freitas (Republicanos) no 2º turno da eleição paulista.

Os dois políticos também avaliam apoio a Bolsonaro na eleição nacional.

Embora tenham sido procurados por petistas, ambos não concordaram em apoiar o PT na eleição. O MDB tem interesse na reeleição de Nunes na prefeitura paulista em 2024, e o PT já firmou compromisso com o PSOL em lançar Guilherme Boulos.

Já entre os tucanos, pesou a sobrevivência do partido que tradicionalmente enfrenta o PT em São Paulo e cresceu nesse embate. Dessa forma, não faria sentido aos tucanos paulistas aderirem a Fernando Haddad, nem a Luiz Inácio Lula da Silva.

Em São Paulo, os partidos que integram a base de Nunes na prefeitura estão com Bolsonaro na política nacional, a exemplo de PP, PL e Republicanos. Eles também faziam parte da base de apoio a Garcia – o Republicanos só saiu da aliança do PSDB paulista quando Tarcísio filiou-se ao partido com o intuito de se candidatar.

A cúpula do PSDB já havia liberado, desde domingo, os filiados a decidirem conforme pertinência regional a quem aderir: Lula ou Bolsonaro. O MDB ainda não fez essa sinalização e tem reuniões marcadas para hoje e amanhã para fechar a questão. Os membros do MDB defendem que a cúpula libere os políticos da sigla, a exemplo de Nunes, mas creem que Simone Tebet deve expressar apoio a Lula no 2º turno.