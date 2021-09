PSDB decide ir para a oposição ao governo Bolsonaro

Após uma longa reunião da executiva nacional do PSDB, o partido decidiu que agora integra a oposição ao governo de Jair Bolsonaro. A sigla tinha anunciado que discutiria as ameaças do presidente à democracia ainda no dia 7 de Setembro.

A pauta do impeachment passará a ser discutida internamente, mas ainda não há uma posição oficial do partido quanto ao tema. Há, entre os deputados tucanos, quem defenda que o partido não se posicione favoravelmente ao impedimento do presidente.

Na reunião, os tucanos também decidiram apoiar e integrar formação de uma frente de oposição a Bolsonaro com centro democrático. De terça para cá, diversos partidos de centro se posicionaram contra o avanço da escalada golpista; entre eles, PSD, Solidariedade e MDB.

“O PSDB se alinha à indignação de todos aqueles que têm na democracia, na defesa das instituições e no respeito à liberdade o seu maior compromisso”, diz o partido em nota.

Veja a nota do PSDB, na íntegra:

O PSDB decidiu hoje, por unanimidade, em reunião da Executiva Nacional, que é oposição ao governo de Jair Bolsonaro.

O partido repudia as atitudes antidemocráticas, truculentas e irresponsáveis adotadas pelo presidente da República em manifestações pelo Dia da Independência.

O PSDB se alinha a todas as forças da sociedade brasileira que têm na democracia, na defesa das instituições e no respeito à liberdade o seu maior compromisso.

Com a participação da Executiva e das bancadas na Câmara e Senado iniciamos o processo interno de discussão sobre crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República. O primeiro passo foi o debate aberto ocorrido hoje e agora será aprofundado pelas bancadas do Congresso Nacional.

Conclamamos todas as forças do centro democrático a formar uma frente de oposição ao governo de Jair Bolsonaro. É da união dessas forças que virá a derrota definitiva do projeto autoritário de poder que o atual ocupante do Palácio do Planalto encarna e a volta do modelo político e econômico petista também responsável pela profunda crise que enfrentamos.

Basta de insensatez. Os brasileiros esperam de seu governante soluções para a pandemia, que beira 600 mil mortos; para o desemprego, que vitima 14 milhões de pessoas; para a inflação, que beira os dois dígitos; para a paralisia econômica; para a desigualdade; para a crise hídrica e para o descalabro fiscal. Um presidente que saiba enfrentar a desestruturação social e econômica ao invés de buscar enfrentar a própria lei.

A democracia brasileira permitiu que milhares fossem às ruas no dia de ontem defender suas ideias. Mas também defendemos os milhões que ficaram em casa e querem um Brasil que possa superar a crise.