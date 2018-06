PSDB cobra R$ 45 mil de candidatos para disputar prévias em SP

Quem quiser disputar as prévias do PSDB que irão definir o candidato do partido ao governo de São Paulo terá que pagar uma taxa de inscrição de R$ 45 mil. O valor foi definido pela executiva estadual do partido e terá que ser depositado na conta da sigla até esta quarta-feira, 14. As prévias ocorrem neste domingo.

Estão na disputa o prefeito de São Paulo, João Doria, além de Floriano Pesaro, Luiz Felipe Davila, José Anibal e o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Ao todo, o partido vai faturar R$ 225 mil só com a inscrição. O valor é para ajudar na realização das prévias, segundo a executiva.