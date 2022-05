PSDB adia reunião de cúpula à espera de definição do MDB sobre Tebet

A decisão de adiar a reunião da Executiva do PSDB sobre a candidatura da teceira via foi tomada atendendo a um pedido dos líderes do Congresso, em acordo com o presidente da sigla, Bruno Araújo. O líder do partido no Senado, Izalci Lucas (DF), afirmou que agora cabe ao MDB reunir a Executiva nesta terça para confirmar ou não o nome de Simone Tebet como pré-candidata, antes de os tucanos voltarem a se reunir para debater o assunto.



“Vamos nos reunir depois que o MDB fizer dever de casa dele, o dever de casa agora está com o MDB”, disse Izalci, acrescentando que a próxima etapa será discutir as questões programáticas das siglas para alinhar propostas.



O adiamento da reunião do PSDB foi tomado às pressas. Alguns tucanos já estavam no aeroporto vindo de seus Estados para o encontro, quando foram alertados do adiamento.