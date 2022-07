PSD e Podemos testam Moro como nome ao governo do Paraná

Duas pesquisas de intenção de voto estão em campo hoje no Paraná com o nome de Sérgio Moro (União) como opção de candidato ao governo do Estado. Elas foram encomendadas pelo Podemos e pelo PSD. No seu partido, porém, Moro é cotado para o Senado ou para a Câmara, com apoio à reeleição de Ratinho Júnior (PSD).

TESTE. Moristas ainda não desistiram da candidatura, que agradaria também a rivais, como Alvaro Dias (Podemos) que compete com ele pelo Senado.