PSD e MDB içam velas na segunda onda do centro político

A pouco mais de um ano da campanha eleitoral, uma nova onda começa a se formar nos mares do centro: diante das dificuldades do PSDB, da indecisão de Luciano Huck e do naufrágio de João Amoêdo, PSD e MDB içam velas, esquadrinham mapas e consultam suas bússolas rumo a uma aventura presidencial. Se uma dessas caravelas aportará em terra firme, só 2022 dirá. Por ora, ao adotarem a opção pela candidatura própria ao Planalto, os dois partidos buscam navegar em águas menos mexidas no meio da polarização entre Lula e Bolsonaro.

Divisão… MDB e PSD sabidamente mantêm laços com Jair Bolsonaro e com Lula. Neste momento, ambos sofrem assédio dos dois lados da polarização e tentam evitar uma fragmentação de suas tripulações.

…à vista. Candidaturas próprias ajudam a evitar motins e sempre deixam escotilhas abertas para o diálogo com os petistas e com o governo federal.

Alvíssaras. Ao fim e ao cabo, há sempre a esperança de uma candidatura de centro pegar uma corrente e, com vento a favor, se viabilizar eleitoralmente.

Captain… No PSD do ex-ministro Gilberto Kassab, a empreitada presidencial atende pelo nome de Rodrigo Pacheco (MG), o presidente do Senado que pode deixar o Titanic do DEM.

…my captain. O MDB, comandado por Baleia Rossi, pensa em lançar uma mulher como candidata ao Planalto. A senadora Simone Tebet (MS) desponta bem.

Mapas. Na cartografia eleitoral, PSD e MDB ainda permanecem livres, enquanto PP, PL e Republicanos já são dados como certos na nau bolsonarista. PSB, PSOL e PCdoB devem mesmo se aboletar com Lula.

Ninho. Aécio Neves esteve com FHC. Conversaram sobre a pré-candidatura de Tasso Jereissati (CE) a presidente pelo PSDB.

Ajuda aí, pô. O PSL quer convencer José Luiz Datena a concorrer ao Planalto.

Ainda é cedo. ACM Neto, presidente do DEM, busca recompor pontes com o centro. Mas ainda há muita desconfiança quanto ao projeto do ex-prefeito. Acham que ele já está apalavrado com Jair Bolsonaro.

Turning… Marcelo Queiroga vinha sendo elogiado por governadores até recentemente. Mas há uma crescente percepção de que ele também está caindo em descrédito. A “demissão” de Luana Araújo foi o ponto de inflexão para Queiroga.

…point. Quem conhece o histórico de fritura de ministros por Bolsonaro ligou o alerta quando ele disse esse “tal de Queiroga”. A conversa do decreto contra o uso da máscara, sem pé nem cabeça, poderia ser um teste do presidente.

De novo? A leitura é de que Bolsonaro vai jogando para enquadrar ou enfraquecer o ministro.

Jair Bolsonaro, presidente da República

Motor. Do senador Rogério Carvalho (PT-SE), sobre os trabalhos da CPI da Covid: “Se alguém ainda achava que faltavam provas da atuação direta de Bolsonaro em favor da teoria da imunidade de rebanho, os documentos do Itamaraty são um Fiat Elba”.

Motor 2. O automóvel foi imortalizado na história da política brasileira no impeachment de Fernando Collor (1992). “Está provado o crime sanitário e Bolsonaro precisa ser responsabilizado”, diz Carvalho.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro (PSD)

No auge da falta de racionalidade e da incapacidade de construir consensos, perdemos Marco Maciel, cuja trajetória foi marcada por essas qualidades.”

