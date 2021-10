PSD convida prefeitos para ato de filiação de Rodrigo Pacheco

Pelo menos dois prefeitos confirmaram à Coluna terem sido convidados para a cerimônia de filiação de Rodrigo Pacheco ao PSD, prevista para a próxima semana.

O projeto do PSD, de Gilberto Kassab, para o futuro de Pacheco inclui a construção de uma candidatura do atual presidente do Senado ao Planalto já no ano que vem.

Pacheco (MG) também foi sondado pelo União Brasil (fusão de seu DEM com o PSL) para um projeto presidencial. Porém, o senador já está apalavrado com Kassab, conhecido no meio político por honrar seus compromissos.