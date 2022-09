PSD ‘adota’ Tarcisio de Freitas após candidato se frustrar com verba do Republicanos

O PSD destinou R$ 500 mil para a campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no início da semana. A transferência ocorreu após Tarcísio se frustrar com a verba destinada por sua própria legenda, que repassou R$ 4 milhões até o momento para ele – como comparação, Fernando Haddad recebeu quase R$ 10 milhões do PT. Gilberto Kassab mandou ainda instalar imagens de Tarcísio no diretório do PSD em SP.

