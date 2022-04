PSB quer pilotar propostas de meio ambiente no plano de governo de Lula

Com o posto de vice na chapa de Lula, o PSB quer escrever as propostas do petista para o meio ambiente. O ponto de partida é o Programa de Ocupação Inteligente da Amazônia, elaborado pelo partido e que propõe ampliar investimentos em ciência e tecnologia na região amazônica. Integrantes da sigla dizem ainda ter nomes de referência na área, como o ex-ministro do Meio Ambiente no governo Lula Carlos Minc e o deputado Alessandro Molon, presidente da frente ambientalista. Responsável pelo programa petista, Aloizio Mercadante se reúne hoje com representantes do PSB para falar do tema. “Temos conversado muito com o PSB, PCdoB e PV, já com discussões acumuladas”, diz

ESTREIA. O programa do PSB para a Amazônia começou a ser elaborado em 2019 e será lançado em congresso do partido no fim deste mês.

FOGO AMIGO. A aproximação do MDB do Nordeste com Lula irritou caciques do partido no Sul, mais alinhados a Jair Bolsonaro ou a Simone Tebet. “Uma pessoa que apoia o PT hoje está concordando com o roubo”, diz o deputado federal Alceu Moreira

VERMELHO NÃO. “Nós somos contra essas figuras velhas do partido que estão com o Lula”, afirma o deputado Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC).

SANGUE NOVO. A escola de formação de lideranças políticas RenovaBR prepara 21 pré-candidatos pretos e pardos para tentar uma vaga na Câmara.

APOSTAS. Um dos nomes é o de Mônica Calazans, a enfermeira que se tornou a primeira pessoa vacinada contra a covid no Brasil. Em fevereiro, ela trocou o MDB pelo PSDB. Outros destaques são Gisela Simona, que disputou a prefeitura de Cuiabá (MT) e Fayda Belo, do Mulheres no Poder.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Salles). Alceu Moreira, deputado federal (MDB-RS).

PRONTO, FALEI. Aécio Neves, deputado federal (PSDB-MG)

“Está na hora de o PSDB tomar juízo, se unir e apresentar o único candidato capaz de liderar a terceira via: Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul”

CLICK. Júlio Lancellotti, padre

Publicou esta foto em suas redes dizendo que policiais militares interromperam ato de Páscoa organizado por ele na última sexta-feira.