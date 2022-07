PSB propõe a criação de estatal para a Amazônia em programa de Lula

O PSB, partido do vice Geraldo Alckmin, quer emplacar no programa de governo de Luiz Inácio Lula da Silva a criação de mais uma estatal: a Amazombras. A empresa, de capital misto, seria responsável por articular instituições de pesquisa, militares e universidades para o aproveitamento econômico da região. A ideia é inspirada na Embrapa, que permitiu a expansão do agronegócio no Centro-Oeste. No caso da Amazônia, a Amazombras incentivaria atividades industriais sustentáveis de fármacos, processamento de minérios e manejo de produtos da flora. A proposta prevê a capitalização da empresa estatal com investimento privado, com a venda de ações em bolsa.

Sinais Particulares, por Kléber Sales

Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente (PSB)

AMBIÇÃO. O PSB vê na ideia o potencial de criar uma marca brasileira global. A comissão encarregada do plano de governo de Lula, liderada por Aloizio Mercadante, ficou de avaliar.

PARES. O documento do PSB também fala no “fim das reeleições para cargos executivos”, tema que não está na pauta do PT. Mercadante tem dito que a inclusão de ideias depende do acordo dos demais partidos da aliança.

Pronto, falei! Marcus Pestana, pré-candidato ao governo de MG (PSDB)

“O processo de construção da terceira via foi muito equivocado, porque deixamos pelo caminho candidatos com potencial como Huck, Mandetta, Leite e Doria.”

Click, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo (MDB)

Na sexta, em meio ao cabo de guerra entre MDB e União pela vice de Rodrigo Garcia (PSDB), fez selfie com Alexandre Leite, um dos líderes da sigla em SP.