PSB pede ao STF liberação de médicos com diploma do exterior para atuar na pandemia

O PSB ingressou com ação no STF para pedir a suspensão dos impedimentos legais impostos pelo governo que dificultam a contratação emergencial de médicos brasileiros ou estrangeiros formados no exterior, mesmo dos que já atuaram no SUS no programa Mais Médicos.

O partido reclama que regras de participação de profissionais estrangeiros na ação estratégica do governo para enfrentamento à pandemia não foram flexibilizadas e lembra que o Revalida – exame de revalidação de diplomas obtidos em outros países – não foi realizado por três anos. A sigla afirma também que muitos médicos cubanos que estavam no País no início da pandemia não foram autorizados a trabalhar.

Integrantes do PSB avaliam, porém, que, por ser presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga pode ter resistência à liberação de médicos estrangeiros.