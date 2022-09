PSB ‘esquece’ de punir Molon, que recebe R$ 2,6 milhões do fundo eleitoral

No último dia 30, o PSB depositou na conta de Alessandro Molon, candidato ao Senado pelo Rio, R$ 2,650 milhões do fundo eleitoral. O partido havia prometido puni-lo com o corte da verba se ele insistisse em se lançar, contrariando os interesses do PT. Molon não só se manteve na disputa como recebeu exatamente o mesmo que Márcio França (PSB-SP).

