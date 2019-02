Depois de dois dias de deliberação, o PSB decidiu participar do bloco partidário com PT e PSOL.

A formação do bloco de oposição não passa, necessariamente, por uma candidatura única representando as legendas na disputa pela presidência da Casa.

O PSOL já lançou Marcelo Freixo e o PSB oficializou apoio a JHC.

A decisão foi em detrimento do bloco do PDT com o PCdoB, que buscava isolar os petistas e declarou apoio a Rodrigo Maia (DEM) na eleição da Câmara.