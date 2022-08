Proposta para substituir teto de gastos ganha corpo dentro do PT

Começa a ganhar corpo em uma ala ao centro do PT, da qual fazem parte nomes como Fernando Haddad, uma proposta de âncora fiscal para substituir o teto de gastos. A ideia é permitir um “extra-teto” que comporte o aumento de gastos públicos proporcional ao crescimento do PIB do ano anterior. Ou seja, além do limite atual dado pela inflação, haveria uma variação extra derivada do avanço da atividade econômica. Com a mudança, uma eventual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva teria mais espaço para gastar. A proposta foi discutida por petistas em conversas com investidores do mercado financeiro, e eles acreditam ter recebido acenos positivos da Faria Lima por dar previsibilidade à mudança na regra fiscal.

TEMPO. Nessas conversas, ainda segundo petistas, investidores demonstraram certa tolerância a um estouro de R$ 100 bilhões no teto em 2023, primeiro ano de mandato, enquanto a nova âncora é negociada com o Congresso – o buraco, porém, pode ser quatro vezes maior.

PLENÁRIA. Há opiniões contrárias dentro do próprio partido. O ex-ministro Nelson Barbosa defende que gastos com investimentos sejam excepcionalizados do teto e que alcancem pelo menos 1,5% do PIB. Ainda não se sabe o que defende Aloizio Mercadante, que coordena o plano de governo de Lula.

Sinais particulares, por Kleber Sales