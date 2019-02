Projeto quer proibir deputado de fazer ‘live’

Coluna do Estadão

Na crescente tensão entre os deputados eleitos e a velha guarda da Assembleia-SP, o veterano Campos Machado (PTB) espera os calouros com seu cartão de visitas: um projeto para restringir postagens e “lives” (transmissões ao vivo) na tribuna, no plenário, audiências e comissões. O experiente líder quer proibir o uso pelos próprios parlamentares de smartphones, tablets e “similares”. Impulsionados pelas redes sociais, os novatos tomam posse dia 15 com a promessa de combater o “corporativismo” e dar mais “transparência” à Casa.

Monólogo. Campos alega no texto que as “lives” são “atividade paralela”, exclusivas para seguidores de redes sociais, “que impedem o uso de um aparte” e podem levar à “incitação de movimentos de protestos” e até “à violência”.

Censura? No projeto, o deputado nega se tratar de “censura”. Como mostrou esta Coluna, veteranos se revoltaram contra a pressão nas redes por renovação na Casa. Apontaram Janaína Paschoal (PSL) como mentora da ação digital.

Endereço certo. Campeã de seguidores nas redes sociais, Janaína é candidata a presidente. Assim como ela, outros 51 novos deputados (dos 94) assumirão em março, numa das maiores renovações da Assembleia.

Conexão. Também novato e candidato a presidente, Daniel José (Novo) avisa: “A Assembleia precisa se reconectar com a sociedade e ser mais eficiente. Chegaremos com a responsabilidade de representar o anseio da sociedade”

O filho é teu. Parlamentares do Centrão cogitaram entregar a relatoria da reforma da Previdência a Joice Hasselmann (PSL-SP), para deixar com o partido do presidente Bolsonaro a responsabilidade pelo projeto.

Melhor não. Avaliaram, no entanto, que seria melhor alguém com mais experiência. Agora querem emplacá-la como líder do governo no Congresso.

Preferido. Rodrigo Maia disse a aliados que vai convencer Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) a relatar a reforma. Ele tem resistido.

Verificação… No acordo firmado entre o Ministério Público Federal, o de Minas Gerais e a Arcelor Mittal Brasil, a empresa concordou em bancar uma segunda auditoria, a cargo de terceiros, para suas barragens.

…dupla. A segunda auditoria se reportará aos investigadores. Neste mês, moradores de Itatiaiuçu (MG) foram retirados de casa por causa de riscos na barragem de Serra Azul.

Boa vontade. A Arcelor Mittal aceitou quase todos os termos dos procuradores e promotores.

CLICK. O senador Flávio Bolsonaro tem o 17, do seu partido (PSL), na placa do veículo oficial. No Senado, há projetos para restringir o uso dos carros por parlamentares.

IPostal. Com seu projeto para transformar o Minhocão em parque, o prefeito Bruno Covas (PSDB) joga na mesa uma de suas principais cartas em busca de uma marca própria na Prefeitura de São Paulo. Mira sobretudo o voto da classe média “progressista” das áreas centrais da capital.

Ruído Com o mesmo objetivo, Bruno colocou Alê Youssef, que foi ligado ao PT e PSOL, na Cultura. A escolha desagradou a aliados do governador Doria.

A SEMANA

Segunda-feira, 25

Delegação do Brasil participa de reunião do Grupo de Lima

Com outras lideranças regionais, Mourão e Ernesto Araújo participam do encontro em Bogotá para discutir Venezuela

Quarta-feira, 27

STF julga ações que discutem Lei de Responsabilidade Fiscal

Um dos principais pontos analisados é a possibilidade de Estados diminuírem a carga horária e o salário de servidores.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA.

