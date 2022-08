Em 21 páginas, plano governo de Lula só cita Dilma uma vez

A ex-presidente Dilma Rousseff é citada apenas uma vez no plano de governo registrado pelo presidenciável do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no TSE, na semana passada.

A única menção a ela, em 21 páginas de programa, está nas propostas para a saúde, há a defesa do programa Mais Médicos, que trouxe profissionais do exterior – principalmente de Cuba – para trabalhar no Brasil.

O projeto tem sido gradualmente descontinuado sob Bolsonaro com a não renovação de contratos, mas ainda há profissionais contratados. Em 2019, quando assumiu, o presidente lançou o Médicos pelo Brasil em substituição ao programa anterior, iniciado na gestão de Dilma.

“Nos governos Lula e Dilma, a saúde foi tratada como uma política pública central, como um direito de todos os brasileiros e brasileiras e como um investimento estratégico para um Brasil soberano. Reafirmamos o nosso compromisso com o fortalecimento do SUS público e universal, o aprimoramento da sua gestão, a valorização e formação de profissionais de saúde, a retomada de políticas como o Mais Médicos e o Farmácia Popular, bem como a reconstrução e fomento ao Complexo Econômico e Industrial da Saúde”, diz o texto.

Não há citações a Dilma na área econômica, cujo legado é alvo de críticas de concorrentes, que responsabilizam a gestão da presidente pela recessão iniciada em meados de 2014.