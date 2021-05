Ministério da Saúde inclui trabalhadores da educação como grupo prioritário da vacina

O Ministério da Saúde acrescentou trabalhadores de educação como grupo prioritário na fila da vacina contra a Covid-19. Os profissionais poderão já se vacinar a partir da próxima remessa de imunizantes. A mudança foi acordada em reunião da CIT (Comissão Intergestores Tripartite do SUS), na tarde desta quinta-feira, 27.

A informação foi confirmada pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), à Coluna. Entrarão no PNI profissionais do Ensino Básico, creche, pré-escola, Ensino Fundamental, Ensino Médio, ensino profissionalizante, EJA (jovens adultos), Ensino Superior público e privado.

“Valeu a luta. A cada remessa de vacina, a partir de agora, uma quantidade será destinada para vacinar os trabalhadores de educação”, disse a governadora. O porcentual disponível dependerá do quantitativo de vacinas entregues, segundo o Ministério da Saúde.

A população estimada de profissionais desse grupo é de 3,4 milhões. Esta é uma demanda antiga de governadores junto ao ministério, tanto que, em alguns Estados, professores já estavam sendo vacinados.