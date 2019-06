Procuradoria do Rio encontra fraude de até R$ 60 milhões em remédios de doenças raras

Um pente-fino na concessão de remédios de alto custo para doenças raras identificou fraudes que podem alcançar R$ 60 milhões no Rio de Janeiro. Um falso positivo de um paciente com doença de Pompe, que sozinho causou prejuízo de R$ 648 mil, motivou a Especializada de Serviços de Saúde da Procuradoria-Geral do Estado a revisar usuários de outros medicamentos, inclusive os à base de canabidiol.

O que já encontraram assustou pelo volume. Dos 50 pacientes da doença degenerativa DMRI já reanalisados, por exemplo, 25 não precisavam do remédio — dano estimado de R$ 750 mil no último ano.

Para um dos medicamentos, cuja ampola custa R$ 2,5 mil, os investigadores encontraram indícios de pacientes vendendo o excedente a clínicas particulares.

O esquema não poupou nem um tipo de leite indicado a crianças com graves alergias. Chamou a atenção da Procuradoria o fato de quase a totalidade das prescrições se restringirem a quatro unidades de saúde.

Com a intervenção, todos os pacientes já estão sendo reavaliados no recém-criado Pólo de Verificação, Dispensação e Aplicação, no Hospital Universitário Pedro Ernesto.