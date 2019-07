Procuradores temem que decisão do CNMP piore cenário para abuso de autoridade

O projeto de abuso de autoridade deve chegar hoje à Câmara em um timing considerado ruim por procuradores. A decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) de arquivar o processo disciplinar contra o procurador Deltan Dallagnol serviu de presente a parlamentares que procuravam argumento para defender um projeto mais duro, avaliam. Eles temem que não investigá-lo no episódio das mensagens reveladas pelo site The Intercept possa reforçar a percepção de corporativismo e endossar quem pede pelo controle externo.

Timing. A apreciação do projeto, no entanto, deve ficar para o segundo semestre, para não atrapalhar a Nova Previdência. Coincide com a data prevista para analisar o recurso para desarquivar o processo no CNMP.

E piora. Os procuradores acreditam ainda que a composição da Câmara é mais hostil. No Senado, estimam, o porcentual de parlamentares eleitos se valendo do discurso de combate à corrupção seria maior.

De olho. Nas reuniões em Washington com empresários, chamou a atenção do ministro Tarcísio Freitas o detalhamento de informações que os investidores tinham sobre o Brasil. Eles têm acompanhado de perto a reforma da Previdência.

Fila andou. A expectativa de Ernesto Araújo é de que o acordo Mercosul-União Europeia gere um efeito dominó em outras negociações em andamento, como, por exemplo, com o EFTA (Associação Europeia de Livre-Comércio).

SINAIS PARTICULARES.

Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores

Doador… Tesoureiro do reestruturado diretório estadual do PSL de São Paulo, o investidor Otávio Fakhoury foi um dos grandes doadores do partido na eleição em 2018, com R$ 92,5 mil.

…universal. Os dois maiores receptores de doações foram os deputados federais Bia Kicis (DF) e Luís Phillipe de Orleans e Bragança (SP), R$ 51,7 mil e 38 mil, respectivamente.

Político. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, recebe hoje a bancada feminina da Câmara para um café da manhã. Será a segunda vez que se reúne com o grupo. Da primeira, participou do encontro a convite do presidente Jair Bolsonaro.

Despluga. A ministra Damares se reúne amanhã com especialistas para debater o impacto das novas tecnologias, como videogames, na convivência familiar.

Segura! O Tribunal de Contas de São Paulo enviou notificação ao Tribunal de Justiça por causa das despesas com pessoal. Em ofício, o TCE alerta que já chegou a 96,97% do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com a palavra. O TJSP diz que foi pego de surpresa porque o TCE teria mudado os critérios de cálculo.

PRONTO, FALEI!

Roberto Freire, presidente do Cidadania: “A gente precisa começar a discutir o País. O governo está perdido, não tem estratégia nenhuma. Quando anuncia alguma coisa, o faz de forma atabalhoada.”

COM JULIANA BRAGA (editora interina) e MARIANNA HOLANDA

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao