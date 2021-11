Príncipe Charles chama governadores brasileiros para discutir economia verde na COP-26

O príncipe Charles, herdeiro do trono da Inglaterra, convocou brasileiros na COP-26 para discutir acordos de cooperação entre o País e a Iniciativa de Mercados Sustentáveis (SMI, na sigla em inglês), fundada por ele para fomentar investimentos privados na economia verde.

A reunião é até agora o ponto alto de uma série de agendas internacionais de governadores em Glasgow para marcar posição como lideranças do País no vácuo do governo federal para a área ambiental.

“Observei a notável liderança de Estados, cidades e empresas do Brasil que assinaram a campanha Race to Zero. Investidores estão se voltando para iniciativas sustentáveis e direcionando recursos de modo a permitir uma transição para uma economia de baixo carbono”, diz o convite de Charles ao governador Renato Casagrande (PSB-ES).

Governadores conversarão ainda, na quinta, com a equipe de “Jim Carrey”, também conhecido como John Kerry (EUA)… Também estão previstos encontros com lideranças da União Europeia, amanhã, e, também na quinta, com o ministro chinês Xie Zhenhua.