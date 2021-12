Pressão pelo fim da regra que proíbe recondução em agências cresce em Brasília

Aprovado por lei em 2019, o fim da recondução para os cargos de diretoria das agências reguladoras está sob ataque especulativo nos bastidores de Brasília. Parte da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do governo tem pedido aos deputados e senadores para rever a proibição por meio de emendas a projetos de lei e/ou medidas provisórias. O veto à recondução foi defendido, na época, como forma de garantir independência dos órgãos: os diretores costumavam fazer verdadeira campanha eleitoral no Congresso para ter direito a um novo mandato. O governo tentou emplacar uma mudança na regra durante a tramitação da MP que recriou o Ministério do Trabalho.

EM CIMA DA LINHA. O relator da MP, deputado José Nelto (Podemos-GO), no entanto, não aceitou alterar a medida.

VEM… O gerenciamento de imóveis abandonados da União entrará na agenda do Congresso em 2022. O líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões, apresentou projeto para criar o programa nacional de gestão do patrimônio federal.

…AÍ… Havia expectativa de tratar a questão no relatório da MP sobre as ferrovias, mas o texto caducará. A intenção é mapear as propriedades e enxugar a máquina para gerar recursos. Como exemplo, Bulhões cita prédios abandonados do INSS em Alagoas.

…NA CÂMARA. O programa envolve os imóveis de titularidade da União e das suas autarquias e fundações, inclusive das universidades federais.

PERSPECTIVAS… Os duros embates entre Jair Bolsonaro e os ministros do STF continuarão no próximo ano, avalia o advogado criminalista Sérgio Rosenthal, um dos mais experientes do País em atividade.

…2022. “O ano vai chegando ao fim, mas o embate entre o Judiciário e o Executivo está longe de acabar. E, em 2022, isso só tende a se intensificar. São diversas frentes de conflito, a começar por combate à pandemia, fake news e orçamento secreto”, afirma ele.

AINDA A CORTE. O também criminalista Renato Stanziola Vieira, doutor em Direito pela USP, aponta outro foco de preocupação: a liminar do ministro Luiz Fux ordenando a prisão dos condenados da boate Kiss. “A decisão é um acinte à presunção de inocência no processo penal. O mais grave é que a decisão veio do presidente do STF”, afirma Vieira.

DE SALTO… A retrospectiva da série de ilustrações dos pré-candidatos a presidente traz hoje, 26, Lula: folgado na liderança das pesquisas e antes de se aproximar de Geraldo Alckmin, o petista deu vexame ao passar o pano para as ditaduras de esquerda da América Latina e assustou os democratas.

…LUIS XV. Entre possíveis aliados do ex-presidente fora do PT, a leitura foi de que Lula está de “salto alto”, confiante na vitória fácil na eleição de 2022.

SINAIS PARTICULARES

Luiz Inácio Lula da Silva, presidenciável do PT

PRONTO, FALEI!

Roberto Freire, presidente do Cidadania: “Não compraram vacina suficiente e querem usar o contrato (com a Pfizer) só com os adultos. Não é ‘apenas’ negacionismo, é crime”, sobre vacinação de crianças.

CLICK

Tabata Amaral, deputada federal (PSB-SP)

Parlamentar celebrou o Natal com o namorado, João Campos, prefeito do Recife (PE): “Que o menino Jesus renasça no coração de cada um”.