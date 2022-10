Presidente do União diz que relação de Lula com o Congresso será melhor que Bolsonaro

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, que representa a terceira maior legenda da Câmara, afirmou neste domingo que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma relação com o Congresso melhor do que Jair Bolsonaro (PL).

“Não acredito que ele (Lula) terá dificuldade (no Congresso), porque certamente ele vai ter uma comunicação parlamentar melhor do que tinha o Bolsonaro. Não tenho dúvidas disso. O que a gente quer, o que o Parlamento quer, é que haja essa harmonia entre o Executivo e o Legislativo. E o Lula sabe fazer isso”, declarou Bivar à Coluna.

Dentro do União Brasil, Bivar resistiu durante o segundo turno à ala bolsonarista do partido que queria anunciar apoio a Bolsonaro. Após negociações internas, a legenda declarou neutralidade. Bivar rompeu com o atual presidente e tem interesse em assumir a presidência da Câmara no governo Lula, com quem mantém contato.

Questionado se o partido vai apoiar Lula no Congresso, ele respondeu que é “natural”. “É natural, somos um partido que sustentamos a democracia. E se Lula vai exercitar a democracia conta com o União”, declarou.

“Queremos mais fraternidade para o povo brasileiro, mais desenvolvimento econômico. Então, esse projeto de governo identifica-se com o nosso pensamento. Tem todo o nosso apoio.”

Bivar também divulgou um vídeo para reconhecer a vitória de Lula. Como mostrou a Coluna, o União queria ser um dos primeiros a fazer o gesto para validar o resultado eleitoral.