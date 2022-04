Presidente do TCU quer reajustar salários dos servidores do órgão em 13,5%

Uma decisão promete incendiar a já conturbada negociação do governo com o funcionalismo federal. A presidente do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, apresentou proposta para reajustar os salários dos servidores do órgão de controle em 13,5% a partir de agosto. Jair Bolsonaro está oferecendo um aumento de 5% aos empregados do Poder Executivo, inclusive policiais federais.

Em comunicado enviado a ministros do TCU, Ana Arraes afirma que o reajuste é para valorizar o quadro de servidores do órgão e que há espaço orçamentário para isso – leia-se dentro do teto de gastos do tribunal. “Destaco que a inflação crescente tem causado preocupante achatamento salarial”, afirma, ressaltando que a inflação saltou de 4,6% em 2020 para 10,06% em 2021.

A proposta depende de aprovação de um projeto de lei no Congresso.

