Presidente do PT-SP diz que campanha de Tarcísio cometeu obstrução de Justiça ao exigir que cinegrafista apagasse filmagens

O presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, afirmou que o pedido de um membro da campanha de Tarcísio de Freitas para o cinegrafista da Jovem Pan apagar as imagens que mostravam a troca de tiros entre policiais e criminosos na favela de Paraisópolis, na Zona Sul da capital, é, “no mínimo, obstrução de Justiça”.

“Se houve um crime, a primeira coisa que precisa preservar são as provas. Mandar apagar provas é, no mínimo, obstrução de Justiça. O mínimo que se exige é uma apuração das autoridades antes do domingo, senão é fraude eleitoral”, declarou à Coluna.

