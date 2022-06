Em meio à negociação com MDB, presidente do PSDB se reúne com União Brasil

Enquanto MDB e tucanos discutem se vão fechar aliança nacional, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, se reuniu com o presidente interino do União Brasil, Antonio Rueda, na tarde desta quarta-feira, na sede do partido, em Brasília, por mais de uma hora.

O encontro foi intermediado pelo deputado Marcus Pestana, pré-candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, e que tem interesse tanto em uma aliança com o União, quanto com o MDB. Pestana esteve com o pré-candidato do União à presidência, Luciano Bivar, há uma semana.

Em caráter reservado, Rueda tem dito que as duas legendas possuem convergências em vários estados, entre eles MG e RS, além de poderem somar tempo de TV para ampliar o espaço das campanhas.

No encontro, Bruno Araújo enfatizou que primeiro precisa encerrar o capítulo com o MDB, que se comprometeu em apresentar indícios de que a aliança no Rio Grande do Sul está de pé, como a cúpula do partido tem garantido.

A possibilidade de os tucanos apoiarem a candidatura de Bivar é vista como pouco provável. Caso a aliança com o MDB não prospere, Araújo ainda tem esperanças de conseguir lançar um candidato próprio.