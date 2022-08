Presidente do PL tenta agenda com Moraes, apesar de cerco a empresários

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, quer se encontrar com Alexandre de Moraes, na tentativa de sinalizar ao novo presidente do TSE que o partido de Jair Bolsonaro respeita o sistema eleitoral e que não haverá risco de desrespeito ao resultado das urnas. A aproximação ocorre no momento em que Moraes avança sobre empresários bolsonaristas, episódio que irritou o presidente. Ainda assim, Bolsonaro evitou um confronto público e xingamentos ao magistrado, como já fez no passado. Aliados comemoraram a reação e avaliam que um sinal de que há intenção de aproximação foi o tom moderado no JN. Para bolsonaristas, o diálogo é importante porque a eleição se tornou também uma batalha jurídica.

OLHO. O TSE vai decidir em plenário, nos próximos dias, recurso de Bolsonaro contra Lula proibindo o petista de chamar o presidente de genocida. A vedação foi obtida por meio de liminar, mas bolsonaristas alegam que Lula segue usando o termo. Eles agora ameaçam processar o candidato também na esfera criminal, alegando injúria, calúnia e difamação.

MIRA. Outro que está na mira de bolsonaristas é André Janones (Avante). A equipe jurídica do presidente prepara duas representações contra o aliado de Lula pelo mesmo motivo.

EXCESSO. Na ala política da campanha, porém, a decisão de Moraes contra os empresários foi vista como provocação. A versão é a de que o ministro “exagerou” e que o resultado será a vitimização de Bolsonaro e companhia. Dizem ainda aguardar o conteúdo do que embasou a decisão.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Jair Bolsonaro, presidente da República (PL)

CLICK. Soraya Thronicke, presidenciável do União Brasil

Comemorou o aniversário de Marcos Cintra, ex-secretário da Receita e proponente do Imposto Único, ideia do antigo PSL presente no plano dela.