O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, está animado com a possibilidade de o cientista político Luiz Felipe d’Avila, criador do Centro de Liderança Pública (CLP) ingressar no partido.

“Conheço o Felipe desde 2017 e posso garantir que ele tem tudo a ver com a gente. Não tenho dúvidas de que poderia ser um excelente candidato à Presidência da República”, diz Ribeiro, autor do convite.