Presidente diz que comissão fará ‘calibragem necessária’ na Previdência; veja vídeo

O recém-indicado presidente da comissão especial da Previdência na Câmara, Marcelo Ramos (PR-AM), diz que o colegiado fará a “calibragem necessária” do texto e que quer uma reforma “que ajude com o ajuste fiscal necessário e urgente, mas que preserve as pessoas mais humildes, porque elas não podem ser sacrificadas”.

Ramos contou à Coluna que acha que conseguem aprovar o texto até junho, como o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), indicou que gostaria. Cauteloso, promete que vai respeitar regimento e o debate na comissão.