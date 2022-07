Correção: Presidente da Funai visitou terras indígenas

Diferentemente do que foi publicado na Coluna do Estadão no dia 27 de junho, o presidente da Funai, Marcelo Xavier, visitou territórios indígenas durante a sua gestão. Segundo a assessoria da Funai, há registro de 10 viagens desde 2019, quando ele assumiu o cargo.

PRONTO, FALEI. Jorge Kajuru, senador (Podemos-GO)

“Não acredito em transparência no orçamento secreto. As emendas de relator representam o toma lá, dá cá. É o mesmo ou pior do que o Mensalão.”

CLICK. Simone Tebet, pré-candidata à presidência (MDB).

Visitou a Feira do Livro de Brasília, no sábado, e foi abordada por crianças que pediram autógrafos, após dizerem que a viram na televisão.