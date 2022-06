Presidente da Funai não visitou terras indígenas nenhuma vez em três anos

Desde que assumiu o comando da Funai, em julho de 2019, Marcelo Xavier não visitou terras indígenas nenhuma vez, segundo registros do Portal da Transparência. Na última década, todos os titulares do cargo foram a locais onde a entidade atua. Antecessor de Xavier, Franklimberg de Freitas, indicado no governo Temer, visitou terras indígenas ao menos 12 vezes durante os 15 meses em que esteve à frente do órgão. Já o delegado da Polícia Federal escolhido por Bolsonaro preferiu permanecer em Brasília, com exceção de duas viagens em que deu palestras. Em junho, ele foi a Cuiabá a convite do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), defensor da exploração de potássio em áreas demarcadas.

HISTÓRICO. Cattani é ainda réu em um processo de reintegração de posse de um terreno do Assentamento Pontal do Marape, em Nova Mutum, destinado à reforma agrária.

PAUTA. Na palestra, Xavier defendeu incentivos à produção em territórios demarcados para tornar os povos originais “protagonistas da própria história”. Ele se encontrou com membros da etnia Haliti-Paresi, que produzem grãos em 20 mil hectares com apoio da Funai. Procurado, o órgão não se manifestou.

PRONTO, FALEI. Jorge Kajuru, senador (Podemos-GO)

“Não acredito em transparência no orçamento secreto. As emendas de relator representam o toma lá, dá cá. É o mesmo ou pior do que o Mensalão.”

CLICK. Simone Tebet, pré-candidata à presidência (MDB).

Visitou a Feira do Livro de Brasília, no sábado, e foi abordada por crianças que pediram autógrafos, após dizerem que a viram na televisão.