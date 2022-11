FenaPRF culpa Bolsonaro por desgaste de imagem da Polícia Rodoviária

O presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), Dovercino Neto, culpa Jair Bolsonaro pelo que considera ter sido o desgaste da imagem da categoria perante a opinião pública causada pelos bloqueios de caminhoneiros em protesto pela derrota do presidente na eleição.

“A motivação dos bloqueios foi a demora do presidente em se pronunciar. Isso desgastou a imagem da PRF. O efetivo de pista não é o bastante para desobstruir uma estrada.”

Dovercino também reprovou a decisão do governo de promover operações no dia da eleição para dificultar a ida de eleitores às sessões eleitorais. Segundo ele, os agentes apenas cumpriram ordens. “Como não havia nada flagrantemente ilegal, era só uma operação para garantir cumprimento do código de trânsito, ninguém descumpriu. Mas as pessoas acham que aquilo ocorreu porque os policiais rodoviários são bolsonaristas.”

