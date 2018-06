O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris (PSDB), não participou da cerimonia de transmissão de cargo do governador Geraldo Alckmin para o vice Marcio França (PSB). A justificativa: marcou no mesmo horário a sua participação na ultima reunião do prefeito paulista João Doria (PSDB) com a sua equipe. Cauê é um dos maiores defensores da candidatura de Doria ao governo de São Paulo, que terá França como seu oponente.