Presidenciáveis de centro, Simone e Soraya evitam atos públicos na estreia das campanhas

Enquanto candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto preparam atos simbólicos para o primeiro dia oficial de campanha, nesta terça-feira, as senadoras Simone Tebet (MDB-MS) e Soraya Thronicke (União-MS) deixaram os eventos públicos para depois.

Soraya, que ainda corre contra o tempo para colocar sua campanha de pé, deve continuar focada amanhã em tentar fechar palanques nos Estados e nas reuniões de marketing e comunicação. De acordo com integrantes da equipe, Soraya precisa fazer em dias o que os seus adversários levaram meses para concluir, já que entrou na corrida presidencial de forma tardia, no início do mês.

Tebet, por sua vez, deve manter reuniões com representantes do setor cultural, em São Paulo, e depois segue para a posse de Alexandre de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. O grande comício de lançamento da emedebista está previsto para o dia 20, em SP.

Em paralelo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem viagem prevista para Juiz de Fora (MG), cidade onde foi esfaqueado durante a última campanha. Ele planeja um encontro com evangélicos e depois fará uma ‘motociata’ até o local do ataque, símbolo do que o presidente classifica como um “renascimento”.

O ex-presidente Lula (PT) vai a São Bernardo do Campo (SP) visitar uma fábrica da Volkswagen. Ciro Gomes (PDT) fará uma caminhada na capital paulista.

