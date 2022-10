Moro entrará forte na campanha de Bolsonaro

Sergio Moro, que reatou recentemente a relação com Jair Bolsonaro, não deve encerrar sua atuação na campanha do presidente com a aparição no debate do último domingo (16). Ele pretende gravar vídeos para a propaganda de TV e, segundo aliados do presidente, quis deixar claro que a aproximação não se limitaria à comunicação, mas também se estenderia à política – Moro se elegeu senador pelo Paraná. Apesar de haver ampla adesão no partido de Moro a Bolsonaro, o presidente da legenda, Luciano Bivar, não esconde a preferência por Lula (PT) em conversas reservadas. Por isso, membros da cúpula do União dizem que o ex-ministro decidiu ajudar Bolsonaro por conta própria, sem o aval da sigla, que diz seguir neutra no 2.º turno.

PEDRA. Um membro da campanha de Bolsonaro avaliou que a presença de Moro busca provocar em Lula e no PT o mesmo efeito incômodo que André Janones gera nos bolsonaristas. Outro objetivo é reforçar o sentimento de antipetismo em parte do eleitorado.

GANHOS. Para aliados que estiveram ao lado do ex-juiz em sua campanha, Moro tem duas vantagens na mesa com a aproximação: a possibilidade de tentar uma vaga no STF, caso Bolsonaro se reeleja, e a chance de lançar Rosângela Moro ou Deltan Dallagnol à prefeitura de Curitiba em 2024.

PASSADO. A equipe de Bolsonaro passou os últimos dias assistindo a debates de eleições passadas para pensar em estratégias contra Lula. Com base no confronto entre o petista e Fernando Collor, em 1989, bolsonaristas decidiram explorar a diferença de altura entre os candidatos. Bolsonaro, assim como Collor, é mais alto do que Lula. Por isso, o toque no ombro do petista.

Sinais particulares, por Kléber Sales

Jair Bolsonaro, presidente da República (PL), e Sergio Moro (União-PR)

Padre Kelmon, presidenciável do PTB

O religioso, que se notabilizou no 1º turno por ajudar Bolsonaro nos debates na TV, anunciou apenas nesta segunda (17) apoio ao presidente e ao vice, Braga Netto.