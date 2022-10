Presença de Bolsonaro no Bandeirantes gera insatisfação de tucanos

Se a adesão de Rodrigo Garcia (PSDB) a Jair Bolsonaro neste 2.º turno já havia provocado um racha dentro do partido, a visita do presidente ao Palácio dos Bandeirantes, prevista para esta quinta (20), azedou de vez o clima entre tucanos paulistas. A razão é simbólica: foi do Bandeirantes que João Doria articulou o enfrentamento a Bolsonaro na vacinação da covid. “É uma afronta à história do PSDB”, afirma Fernando Alfredo, presidente do diretório paulistano. Nos grupos de WhatsApp do partido, o evento – que ainda nem aconteceu – gerou revolta e houve quem defendesse até a expulsão de Garcia. O jantar está sendo tratado por aliados do governador como um evento em homenagem aa Bolsonaro, com 100 convidados.

MOTIVO. A irritação de tucanos anti-Bolsonaro está na conta dos aliados de Garcia, que ponderam que o evento foi organizado “na pessoa física” e, por isso, ocorrerá na residência oficial do governador, não na parte administrativa do Bandeirantes. Deputados eleitos e prefeitos estão na lista de convidados. Mais cedo, 300 prefeitos são esperados em evento com Bolsonaro na capital.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. João Doria (PSDB), ex-governador de São Paulo

PRONTO, FALEI!. Alessandra Camarano. Associação dos Adv. Trabalhistas

“Temos poucos dias até a eleição, não há tempo para investigações. É preciso priorizar casos em que já se tenha provas de assédio eleitoral e buscar decisões liminares.”

CLICK. Simone Tebet, senadora (MDB-MS)

Caminhou com apoiadores de Lula no DF acompanhada das parlamentares Perpétua Almeida, Leila Barros, além de Leandro Grass e do ex-governador Rodrigo Rollemberg.