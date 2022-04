“Preferia o Lula falando de fome, de desemprego”, diz vice-presidente do Congresso

O deputado Marcelo Ramos (PSD-AM) criticou a radicalização no discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidenciável sugeriu, durante um evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que seus apoiadores mapeassem o endereço dos parlamentares para “incomodar a tranquilidade deles”, pressionando-os com demandas. A declaração gerou forte repercussão entre deputados bolsonaristas e, ao menos dois deles, chegaram a afirmar que pegariam armas de fogo contra o petista e seus apoiadores.

“Eu penso que o debate do conflito institucional, do aborto é o debate que o Bolsonaro sonha pra eleição. Eu preferia o Lula falando de fome, de desemprego, de juros, de inflação, não só porque é o campo de piores resultados do governo Bolsonaro, como também porque é o que importa pra vida da população”, disse Ramos à Coluna.

O petista, que tem liderado as pesquisas de intenção de voto, também defendeu a legalização do aborto durante debate promovido pela Fundação Perseu Abramo e a pela entidade alemã Fundação Friedrich Ebert, em São Paulo. Para o petista, o aborto deveria ser uma “questão de saúde pública”, já que escancara as desigualdades sociais da sociedade brasileira.