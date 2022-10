Prefeitos aliados de Zema mantém apoio a Lula no segundo turno

Apesar da pressão do governador Romeu Zema (Novo) pelo apoio de prefeitos mineiros a Jair Bolsonaro (PL), alguns de seus aliados no 1º turno declararam apoio a Lula (PT). É o caso de prefeitos das cidades de Minas Novas, Guapé, Chácara e Argirita.

“Eu apoiei a reeleição do Zema, agora, para presidente não. Não sou radical, eu sou eleitor do Lula”, disse o prefeito de Minas Novas, Aécio Guedes.

“Me convidaram (Zema e aliados) várias vezes para eventos pró-Bolsonaro, inclusive para esta semana, mas eu tenho lado. Têm vários outros se sentindo assim, que respeitam muito o governador, mas que sabem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”, acrescentou.

O prefeito de Chácara, Bilim (PL), do mesmo partido de Bolsonaro, tem apoiado Lula nos bastidores. A pessoas próximas, ele relatou que teve que “dar uma segurada” na campanha por causa da legenda, mas diz que o apoio ao petista está implícito para todos.

Na semana passada, o prefeito da cidade de Argirita, Alex Anzolin, do Patriota, gravou um vídeo no qual manifesta voto no petista.

“Acreditamos na educação como transformação da nossa cidade e do nosso país. Falo como cidadão responsável e que reconhece o que o presidente Lula fez pelo Brasil”, disse Anzolin.

“Seria muito mais conveniente ficar neutro ou apoiar o atual presidente para ficar bem com os padrinhos ou até mesmo não contrariar os outros colegas prefeitos.”