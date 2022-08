PP do Ceará vai à Justiça para apoiar PT

Partido da base do presidente Jair Bolsonaro, o PP do Ceará briga na Justiça para apoiar Elmano Freitas (PT) ao governo.

O diretório estadual da sigla obteve liminar para manter a aliança com o candidato de Luiz Inácio Lula da Silva, aprovada em convenção, após a executiva nacional proibir composições regionais com o PT.

Segundo os advogados do diretório estadual PP, no mandado de segurança impetrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a determinação da direção nacional do partido, a decisão de se aliar a Elmano não fere normas estatutárias.

Os advogados citam também coligações formadas desde 2014 entre PT e PP, que chegou a integrar a base dos governos Lula e Dilma.