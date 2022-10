PP decide apoiar Tarcísio de Freitas em São Paulo; PSDB e MDB analisam

O PP decidiu nesta segunda-feira que vai apoiar o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo. O anúncio deve ser feito amanhã pelo presidente da sigla no Estado, o deputado Guilherme Mussi, ao lado de Tarcísio. O ministro Ciro Nogueira também é esperado no evento.

A legenda, que faz parte da base do presidente Jair Bolsonaro (PL), agiu rápido após o resultado da eleição porque já se preparava para esse cenário caso o candidato Rodrigo Garcia (PSDB) saísse derrotado. Para o partido, estava fora de cogitação apoiar Fernando Haddad (PT) ou ficar neutro.

Além do PP, a campanha de Tarcísio dialoga com integrantes do MDB e PSDB em busca de apoio no segundo turno. Aliados do tucano Rodrigo Garcia consideram que será o “caminho natural” ele se aproximar de Tarcísio e de Bolsonaro, embora ele ainda não tenha se comprometido com nenhum dos dois. Garcia já tem sido pressionado por pessoas próximas a se posicionar.

Outra legenda que negocia uma eventual aliança em São Paulo é o MDB, que ainda aguarda a posição nacional. Conforme mostrou a Coluna, um dos entraves para uma eventual aliança dos emedebistas com o ex-presidente Lula (PT) é justamente o diretório paulista, considerando que Ricardo Nunes (MDB) quer disputar a prefeitura de São Paulo na próxima eleição. O PT, por sua vez, já se comprometeu com Guilherme Boulos (PSOL).