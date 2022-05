Por vaga de Márcio França, PT crê que PSB quer apoio no Rio e no RS

Articuladores da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva consideram improvável que haja solução rápida para o impasse entre PSB e PT na disputa ao governo de São Paulo. Lula e Márcio França (PSB) passaram 1h30 dentro do carro, anteontem, numa viagem de Campinas a São Paulo. Ainda assim, dizem petistas, não saiu definição.

CONDIÇÃO. Petistas apostam que, para retirar a candidatura de França, o PSB pedirá apoio do PT a Alessandro Molon, postulante ao Senado no Rio, e a Beto Albuquerque, que tenta o governo do Rio Grande do Sul.

CLIMÃO. O impasse entre PT e PSB no Rio Grande do Sul chegou a tal ponto que Beto Albuquerque disse a aliados que cogita não aparecer ao lado de Lula na visita que o presidenciável deverá fazer ao Estado na semana que vem. Albuquerque deseja que, até lá, o comando nacional de PT sinalize se vai apoiar o seu nome ou o de Edgar Pretto (PT). “Quem decide isto é o Lula. Ou não terá decisão”, diz Albuquerque. O PSB gaúcho abriu tratativas com o PDT, de Ciro Gomes.