Por Previdência, governo vai dialogar com líderes

Na sua primeira votação importante, o governo vai apelar para os líderes partidários, deixando de lado a estratégia de dialogar apenas com as frentes parlamentares. Na escolha dos ministérios, Jair Bolsonaro descartou dividir seu governo com indicações das bancadas, aceitando apenas nomes respaldados pelas frentes. Agora, pela reforma da Previdência, mudará de tática para convencer os parlamentares a aprovarem a proposta, diz um articulador do Planalto. A ideia é apresentar a eles o texto para que façam ajustes antes do envio ao Congresso.

Agenda. A ideia é convidar os líderes para uma reunião com o secretário da Previdência, Rogério Marinho, no próximo dia 28. Na ocasião, serão apresentados ao texto da reforma.

Tudo aliado. Assessores da articulação política de Jair Bolsonaro dizem ainda não conhecer o tamanho da base do governo e nem da oposição, já que cenário inicial ainda é de lua de mel com o Congresso.

Conta comigo. Em Brasília, o governador de Minas, Romeu Zema, disse ontem ao ministro Marcelo Álvaro (Turismo) que vai garantir o maior número de votos entre os 53 deputados mineiros para aprovar as mudanças nas regras do INSS.

Doeu. Pesou na decisão do PSB de negar apoio à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara o fato de ele ter oferecido cargos melhores a partidos com menos deputados, como PRB e PSDB.

Lugar ao sol. Para apoiar o bloco do candidato Arthur Lira (PP-AL), o PSB está de olho nas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e alguma das vice-presidências.

Plano de dominação. Filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) será cabo eleitoral da candidatura de Janaina Paschoal à presidência da Assembleia de São Paulo. Ela foi a deputada mais votada da história do País.

Subiu na vida. O PSL, que saiu de um deputado eleito em 2014 para 52 em 2018, ganhará novo lugar para acomodar a liderança. Deixa a atual salinha por um espaço de 400 m², perto da biblioteca da Câmara.

Creche para… A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, estuda fazer convênios com igrejas e clubes para a criação de centros de convivência para idosos.

…a terceira idade. Os templos religiosos com espaços ociosos seriam remunerados para ceder local onde as famílias pudessem deixar os idosos em horário comercial. “Se elas têm espaço ocioso, por que não aproveitar?”, diz Damares.

CLICK. Após o decreto sobre posse de armas, o deputado Fernando Francischini apresentou a Bolsonaro projeto para monitorar fronteiras, por onde entram artefatos ilegais.

Passou no teste. Candidato ao comando do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) tem elogiado a iniciativa do PSL de lançar Major Olímpio (SP) na eleição. Diz que demonstra compromisso de Bolsonaro com as regras do jogo democrático.

Clima… Fundações e associações, que tinham bom trânsito dentro do Ministério da Educação nos últimos anos, estão preocupadas com a relação com a nova gestão. Até agora, Ricardo Vélez não aceitou se reunir com nenhuma delas.

…tenso. Essas entidades temem perder o canal de diálogo que construíram com o governo anterior.

“Precisamos saber o texto que vem, mas a responsabilidade maior é do partido do presidente. Temos de dar o exemplo”, DO LÍDER DO PSL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DELEGADO WALDIR, sobre o apoio à reforma da Previdência.

