Por Previdência, governo deve mandar ainda nesta terça projeto para liberação de emendas

O governo prometeu a líderes que envia à Câmara ainda no final da tarde desta terça-feira, 6, projeto que abre crédito suplementar. Com isso, os recursos previstos no projeto poderão ser usados para liberação de emendas.

Os deputados da base aliada aguardam o envio do projeto para votar o segundo turno da Previdência, que deve ocorrer nesta noite. A expectativa entre líderes é que o projeto fique entre R$ 2,5 bi e R$ 2,8 bi.

Ainda durante as negociações do primeiro turno da votação da PEC, foram prometidos R$ 2,5 bilhões em emendas para parlamentares que votassem a favor do texto.

Só parte desses recursos foi destravado. Para o resto, é necessário que o Executivo peça autorização para o Congresso. Essa autorização vem via PLN, que chega ainda hoje.