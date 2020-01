Por ora, fim à guerra de decisões no caso do juiz de garantias

Interlocutores do presidente do Supremo, Dias Toffoli, acreditam que o ministro não deve reverter a decisão do colega Luiz Fux sobre o juiz de garantias, quando assumir o plantão do STF em 30 de janeiro.

Dizem que uma eventual reanálise da questão agravaria o desgaste na Corte e estremeceria ainda mais a relação entre os dois. Outra questão levada em conta é o fato de Fux ser o relator das ações sobre o caso. Ou seja, qualquer decisão de Toffoli seria analisada de qualquer forma pelo colega de Corte.