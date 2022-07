Por Moro, União Brasil recomenda a Ratinho Jr. distância de Alvaro Dias

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), se reuniu com membros do União Brasil na última semana, em Brasília. Ouviu que, se deseja apoio da sigla, é recomendável tomar distância de Alvaro Dias (Podemos).

CONSELHO 2. Dias tenta entrar na chapa de Ratinho Jr. como candidato ao Senado, mas o União quer eleger Sergio Moro. Mesmo sem ser o nome do governador, comprometido com o bolsonarista Paulo Martins (PL), Moro sairia ganhando com o isolamento de Dias.