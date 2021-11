Por falta de quórum, Cidadania adia decisão sobre expulsão de Cury, denunciado por assédio contra Isa Penna

O diretório estadual do Cidadania de São Paulo adiou nesta quinta, 11, a definição sobre expulsar ou não o deputado estadual Fernando Cury, do caso do assédio contra Isa Penna (PSOL) por falta de quórum.

Eram necessários 26 presentes para votar a questão. O presidente do diretório, deputado federal Arnaldo Jardim, contou 25 e, de acordo com presentes, encerrou a reunião sem fazer recontagem. A nova data para que o partido decida o futuro de Cury é 22 de novembro.

“Lamentável a ausência de membros do diretório em tão importante reunião”, afirma o presidente do partido, Roberto Freire. “Espero que na próxima reunião os hoje ausentes sejam mais responsáveis e possamos resolver esse problema, votando o parecer do Conselho de Ética que pede a expulsão do indigitado deputado Fernando Cury”.

COLABOROU ADRIANA FERRAZ