Por decreto, Damares tenta engajar colega na defesa da ‘família’

Está em gestação na equipe de Damares Alves o texto de um decreto presidencial para que todas as políticas públicas da Esplanada tenham em vista o fortalecimento da “família”. Em linhas gerais, se a ideia vingar, os demais ministérios passarão a ter esse conceito como um norte para futuros projetos e programas. A iniciativa surge justamente no momento em que Jair Bolsonaro, cada vez mais próximo do Centrão, enfrenta certo desgaste com sua base mais conservadora. Uma vez assinado, o decreto aproximará ainda mais de Damares do presidente.

Quem… Emissários de Damares (ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) foram recentemente à Economia pedir algum benefício fiscal voltado às famílias na reforma tributária. Mas não tiveram muita receptividade na equipe Paulo Guedes.

…manda? Ainda não se sabe muito como, na prática, a medida de fortalecimento da família funcionaria. De qualquer forma, a intenção a partir de agora é que a ordem venha de cima para baixo, ou seja, do presidente Jair Bolsonaro.

Será? Ah, o nome Damares já circula nos bastidores como um dos possíveis para substituir Hamilton Mourão na chapa presidencial de Bolsonaro em 2022.

Até agora… Joice Hasselmann comemora uma invencibilidade na Justiça Eleitoral até agora: de oito ações (metade só de Celso Russomanno) envolvendo a campanha dela à Prefeitura de São Paulo, a candidata do PSL venceu todas.

…100%. Quatro casos tratavam de pedidos de direito de resposta contra a contundente Joice.

‘Rosie… Vice-presidente do STF, Rosa Weber presidiu pela primeira vez uma sessão da Corte na semana passada. Na história do Supremo Tribunal Federal, apenas duas mulheres antes dela haviam se sentado na cadeira de presidente: Ellen Gracie (2006-2008) e Cármen Lúcia (2016-2018).

…Weber’. “Esse registro é importante para mostrar o quanto estamos longe ainda de atingir a igualdade de gêneros”, disse o ex-presidente Dias Toffoli, que elogiou ainda a “capacidade, a cultura e a doçura” da ministra Rosa Weber (na ilustração abaixo inspirada no ícone feminista Rosie The Riveter).

SINAIS PARTICULARES

Rosa Weber, ministra do STF

Esteio. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestou apoio às propostas de alteração do regimento interno do STF apresentadas por Gilmar Mendes.

Esteio 2. Segundo a OAB, elas fortalecem “a decisão colegiada”. Gilmar, como mostrou a Coluna, propõe regra de transição para o tratamento das medidas cautelares deferidas monocraticamente e estabelece, para tanto, prazo de 180 dias para análise do plenário.

Colegiado. Outra proposta de Gilmar Mendes quer limitar as decisões monocráticas no envio quase automático de processos para instâncias inferiores, alguns deles, inclusive, relativos à Operação Lava Jato.

CLICK. Cris Monteiro (à direita na foto) tem feito campanha nas ruas de São Paulo tendo como bandeira a educação pública. A candidato do Novo quer fugir do “discurso do ódio”.

Ocupando… Ex-diretora do JP Morgan, Cris Monteiro deixou a carreira no mercado financeiro e é candidata pelo Novo a vereador em São Paulo. Defende a melhoria da educação.

…espaços. Com patrimônio declarado de R$ 17,8 milhões, sem filhos, ela diz: “A política precisa deixar de ser esse lugar inóspito para as mulheres e pessoas bem intencionadas”.

Flávio Dino, governador do Maranhão: “Já perdi as contas de quantos generais do Exército foram humilhados no governo Bolsonaro. Ninguém se preocupa com a imagem das Forças Armadas?”

