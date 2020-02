Ponto dos militares contra os ‘olavistas’

LEIA TAMBÉM > Guedes no papel de bombeiro em reunião de governadores

O convite ao general Braga Netto para comandar a Casa Civil no lugar de Onyx Lorenzoni preocupa governistas mais pragmáticos e militares de alta patente. Segundo disse à Coluna um general de quatro estrelas, é importante manter “pluralidade de visões” em postos de comando nos quais há demandas por “decisões colegiadas”. Apesar dessa observação, no geral, os fardados suspiraram aliviados com a possibilidade de uma perspectiva menos “ideológica” no Planalto. Em busca de se manter no cargo, Onyx recorreu a Olavo de Carvalho.

Na física. Braga Netto é elogiado pela oposição: “É um sujeito de diálogo, que possui muito mais sensatez que 90% dos ministros de Bolsonaro. Mas acho ruim a militarização completa do governo”, disse à Coluna Marcelo Freixo (PSOL-RJ). Eles se conheceram na época da intervenção no Rio.

Óleo. Aliados de Onyx Lorenzoni e membros do DEM no governo se espantaram com o nível de calor atingido pela fritura pública do ministro. Nenhum deles parecia estar a par da movimentação na Esplanada.

2 em 1. Caso venha a ocupar o Ministério da Cidadania, Onyx ganhará a oportunidade de organizar com mais calma seus planos eleitorais, de olho no governo do Estado em 2022. Também enfraquece um potencial concorrente, dizem aliados: Osmar Terra.

CLICK. Em Brasília para o fórum dos governadores, Eduardo Leite (PSDB-RS) aproveitou parar jantar com jovens deputados da Câmara, de diferentes partidos.

Vai que cola. Governo andou sondando dirigentes partidários sobre a possibilidade de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) assumir a liderança do governo. Além de não ser lá tão próximo do governo, há outro obstáculo: tem a difícil missão de relatar a reforma tributária na Câmara dos Deputados.

Eólica. No sábado, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, estará no Rio para um evento que nada tem a ver com o preço do combustível. Participará da Regata Copa Verão, competição de vela.

Figa. Apesar das trombadas com Jair Bolsonaro, o sonho de Ibaneis Rocha (MDB) é ser nomeado para o Superior Tribunal de Justiça. Se não der, o governador do DF vai para a reeleição. O ex-deputado Bispo Rodovalho já desponta como possível vice.

Força… Se o PT paulista pressiona de um lado, os petistas do Nordeste fazem força em sentido inverso: governadores e parlamentares querem que Fernando Haddad fique fora da eleição para prefeito de São Paulo. Em 2018, ele teve 20,3 milhões de votos no segundo turno na região. Ativo eleitoral a ser preservado para 2022, avaliam.

Sinal… Em meio aos riscos de rompimento na barragem de Pirapora do Bom Jesus (SP) por causa do assoreamento do Rio Tietê, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) do Estado deve ter em breve nova troca de comando motivada por questões mais políticas do que técnicas.

…de… Para acomodar apoios no arco de alianças eleitorais do PSDB, Alceu Segamarchi Jr., que acabou de assumir a superintendência do Daee, está pendurado. Francisco Loducca, egresso da gestão Alckmin e indicado pelo PL, é hoje o mais cotado para o cargo.

…alerta. A Empresa Metropolitana de Águas e Energia diz que as vazões estão sendo reduzidas nas barragens e devem voltar ao normal nos próximos dois dias.

PRONTO, FALEI!

Julio Delgado, deputado federal (PSB-MG): “Estamos diante de uma verdadeira extinção da Casa Civil, que vai virar a ‘Casa Militar’”, sobre provável nomeação do general Braga Netto para comandar a pasta.

