Poluição atmosférica causada por lixões no Brasil é maior do que três milhões de carros à gasolina

A poluição causada por lixões no Brasil é maior do que a do vulcão Etna ou do que a provocada com três milhões de carros movidos à gasolina, diz estudo encomendado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (SELURB) para o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje.

A existência de lixões e a queima irregular de resíduos no país são responsáveis pela emissão de aproximadamente 6 milhões de toneladas de gás de efeito estufa (CO2eq) ao ano.

Em 10 anos, os prejuízos causados à atmosfera pela falta de tratamento adequado do lixo no Brasil são os mesmos que toda a atividade vulcânica no mundo em um ano.

A gestão correta dos resíduos possibilitaria capturar os gases poluentes, diminuindo o efeito estufa e gerando eletricidade, ao ano, para uma cidade com 600 mil habitantes. (Alberto Bombig)