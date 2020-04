‘Politização’ dá estofo, mas aumenta risco

Transcorrido quase um mês da crise da covid-19 e com base no arrazoado das recentes (e muitas) pesquisas, é possível inferir que Jair Bolsonaro, a despeito das críticas a seu governo, não despencou até agora no precipício da opinião pública (tem reprovação abaixo dos 50% e aprovação acima dos 25%). Porém, o pior está por vir no combate à pandemia, alertam as autoridades. A extensão da calamidade e seus impactos sobre os brasileiros ainda não podem ser mensurados, mas analistas experientes arriscam: politizar tragédias quase nunca dá certo.

Resumo. Se a estratégia de politização adotada pelo presidente rendeu a ele algum fôlego, a fórmula deve se transformar em pesado ônus se o pior cenário se confirmar: poderá sair da crise com imagem de “insensível”, “oportunista” e também “despreparado”.

Para todos. O “conselho” dos analisas sobre o perigo da politização de tragédias não vale apenas para Bolsonaro, claro. Ministros, governadores e prefeitos também estão sob escrutínio da população, alertam eles. Quem quiser lucrar politicamente, pode se dar mal.

Precipício. Como baliza, vale recordar o que é o precipício da opinião pública: em março de 2016, apenas 10% dos brasileiros aprovavam a gestão de Dilma Rousseff (PT), conforme pesquisa do Ibope. A desaprovação à então presidente chegou a incríveis 69%. Em agosto, ela perdeu o cargo.

Estrago. Mesmo se a crise, por um milagre divino, terminasse hoje, Bolsonaro sairia dela menor do que entrou (em índices nas pesquisas, apoios e credibilidade), dizem políticos e analisas ouvidos pela Coluna. E o presidente ainda teria pela frente um cenário econômico muito complicado.

Receita. Curado da covid-19, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) afirma não ter feito uso da cloroquina em seu tratamento. Como médico, ele só recomenda o medicamento para casos graves, nos quais o quadro clínico do paciente é monitorado o tempo todo.

Receita 2. Sobre a fritura de Luiz Henrique Mandetta, Trad, que é primo do ministro, diz: “Para o bem do Brasil, Mandetta e Bolsonaro precisam se acertar”.

Vai rolar? O Planalto ainda não convidou dirigentes do DEM, estremecido com o governo por causa do embate com Mandetta, para conversar com Jair Bolsonaro, como vem fazendo com outros partidos. Até Valdemar da Costa Neto (PL) já falou com o presidente.

CLICK. Wilson Witzel e o deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) discutiram o plano de ajuda emergencial aos Estados. O projeto deve ser votado pela Câmara amanhã.

De olhos… A área de habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional acompanha com atenção as discussões em torno da medida provisória que autoriza saques do FGTS para atenuar os efeitos econômicos do novo coronavírus.

… bem abertos. Embora ainda não haja movimentos concretos de parlamentares para alterar a MP, a pasta teme que o Congresso aumente o valor do saque, estipulado em R$ 1.045. Se isso acontecer, os recursos do FGTS usados para financiamento imobiliário podem ser comprometidos.

Juntos. O coordenador nacional do movimento Acredito, Samuel Emílio, se filiou ao PSB e declarou apoio a Marcio França para a disputa da Prefeitura de São Paulo neste ano. “Antes da ideologia, quem precisa vencer nas urnas é o bom senso”, diz Emílio.

Flávio Dino, governador do Maranhão: “Nenhum estado quer “farra fiscal”. Há um problema econômico objetivo. E os instrumentos de combate estão concentrados na esfera federal: bancos, fundos, emissão de moeda e de títulos, condições de crédito para Estados, etc… Isso explica o que estamos defendendo na Câmara”.

