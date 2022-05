Poit contrata marqueteiro de Zema para campanha em SP

Coluna do Estadão

Pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Novo, Vinicius Poit contratou o marqueteiro Leandro Groppo – ele é o mesmo que fez a campanha vitoriosa do governador Romeu Zema (Novo-MG), em 2018.

Poit e Rodrigo Garcia (PSDB) sondaram líderes do MBL para costurar apoio na disputa paulista. O grupo, no entanto, ainda não quer definir posição e diz que tem priorizado as campanhas de seus candidatos à Alesp.